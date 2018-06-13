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Смерть Говорухина опроверг пресс-секретарь артиста

© Sputnik . Алексей Куденко
Новости
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Ранее информацию о смерти актера, режиссера и главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина распространили некоторые СМИ.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Пресс-секретарь главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла сообщения о его кончине, сообщает РИА Новости.

При этом она отказалась комментировать состояние здоровья режиссера.

Первый зампредседателя комитета Елена Драпеко сообщила, что Говорухин находится в санатории "Барвиха".

"У него не до такой степени тяжелое состояние, чтобы говорить о его госпитализации. Он в Барвихе. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили час назад, позвонили его жене", — добавила она.

Станислав Говорухин – народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимает активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.




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