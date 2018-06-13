Повредивший картину Репина в Третьяковке объяснил свой поступок

Двадцать пятого мая перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Игорь Подпорин, повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, заявил, что полотно оскорбляет чувства верующих, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что эта картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России. Больше слов нет", — объяснил Подпорин.

Ранее он заявил, что специально приехал посмотреть на картину, а перед этим выпил водки.

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Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.

Полиция переквалифицировала его дело с первой на вторую часть статьи 243 УК РФ, теперь ему грозит до шести лет заключения. Ущерб от его действий предварительно оценен в 500 тысяч рублей.

Защита Подпорина просила избрать в отношении него более мягкую меру пресечения — домашний арест, указывая, что он признал вину, не собирается скрываться, угрожать свидетелям.

Однако Мосгорсуд признал законным арест Игоря Подпорина, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.