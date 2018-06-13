22:11 13 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR74.14
Поиск
Рассмотрение апелляции по делу журналиста Кирилла Вышинского

Общественная палата России: Киев пытается "слепить" из Вышинского террориста

© Sputnik . Stringer
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (44)
11 0 0

СБУ заявила, что во время обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" браунинг 1906, и договор с МИА "Россия сегодня".

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Украинские власти пытаются слепить руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому образ террориста, чтобы организовать его прямой обмен на Олега Сенцова, со ссылкой на первого зампреда комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, сообщает РИА Новости.

"СБУ пытается взвинтить ставки, провести "декапитализацию" Вышинского. Для всех очевидно, что идет совершенно безобразное попрание норм свободы слова, потому что гражданскую позицию и профессиональную деятельность ему пытаются засчитать за госизмену", — сказал Малькевич.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
Дело "журналиста-диверсанта с пистолетом": Киев заставил Запад умолкнуть

По его словам, СБУ хочется "состричь максимальное количество политических купонов и дивидендов" на деле Вышинского.

Малькевич отметил, что пока "аргументация прямого обмена Сенцова на Вышинского не проходит".

"Сейчас ему еще должны будут тщательно слепить образ какого-то ужасающего террориста, переквалифицировать обвинение во что-то еще более тяжкое и сказать, что один Вышинский должен быть равен 25 украинским преступникам, или просто меняем его на Сенцова", — заметил член ОП.

СБУ показывает себя "абсолютно беспомощной конторой", называя "важнейшей уликой" найденный у Вышинского "трудовой договор с журналистской организацией России", подчеркнул Малькевич.

СБУ заявила, что во время обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" браунинг 1906, и договор с МИА "Россия сегодня".

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (44)
Теги:
арест, журналисты, Вышинский, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Митинг на улице Московская
    Без воды и в пыли

    Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.

  • Учебные тренировки ракетных и артиллерийских соединений
    Боги войны

    Ракетные и артиллерийские соединения Вооруженных сил Азербайджана провели тренировки с боевой стрельбой.

  • Заседание Высшего Евразийского экономического совета
    Насыщенная программа

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook рассказал, с кем планирует встретиться во время визита в Москву.

  • Заседание Сейма Латвии
    Слово за Сеймом

    После 1 января 2019 года латвийские студенты могут потерять право учиться на русском языке – соответствующие поправки должен утвердить Сейм.

  • Добровольческие силы Литвы отметили 26 годовщину создания подразделения
    Мы с проверкой

    Группа российских и белорусских инспекторов приехала с инспекцией в подразделения Вооруженных сил Литвы.

  • Девушка в бикини и в каске
    "Желтый" в кубе

    Молдавские метеорологи вынесли сразу три "желтых кода" гидрологической и метеоопасности.

  • Митинг на улице Московская
    Без воды и в пыли

    Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.

  • Учебные тренировки ракетных и артиллерийских соединений
    Боги войны

    Ракетные и артиллерийские соединения Вооруженных сил Азербайджана провели тренировки с боевой стрельбой.

  • Заседание Высшего Евразийского экономического совета
    Насыщенная программа

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook рассказал, с кем планирует встретиться во время визита в Москву.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Колумбийская певица Шакира выступает на вручении 12-ой премии Latin Grammy в Лас-Вегасе
Красотки, в которых влюблены футболисты ЧМ-2018
Спектакль о человеческих чувствах: как прошел премьерный показ Широколобого
Спектакль о человеческих чувствах: как прошел предпремьерный показ "Широколобого"
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia