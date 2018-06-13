Общественная палата России: Киев пытается "слепить" из Вышинского террориста

СБУ заявила, что во время обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" браунинг 1906, и договор с МИА "Россия сегодня".

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Украинские власти пытаются слепить руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому образ террориста, чтобы организовать его прямой обмен на Олега Сенцова, со ссылкой на первого зампреда комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, сообщает РИА Новости.

"СБУ пытается взвинтить ставки, провести "декапитализацию" Вышинского. Для всех очевидно, что идет совершенно безобразное попрание норм свободы слова, потому что гражданскую позицию и профессиональную деятельность ему пытаются засчитать за госизмену", — сказал Малькевич.

По его словам, СБУ хочется "состричь максимальное количество политических купонов и дивидендов" на деле Вышинского.

Малькевич отметил, что пока "аргументация прямого обмена Сенцова на Вышинского не проходит".

"Сейчас ему еще должны будут тщательно слепить образ какого-то ужасающего террориста, переквалифицировать обвинение во что-то еще более тяжкое и сказать, что один Вышинский должен быть равен 25 украинским преступникам, или просто меняем его на Сенцова", — заметил член ОП.

СБУ показывает себя "абсолютно беспомощной конторой", называя "важнейшей уликой" найденный у Вышинского "трудовой договор с журналистской организацией России", подчеркнул Малькевич.

СБУ заявила, что во время обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" браунинг 1906, и договор с МИА "Россия сегодня".