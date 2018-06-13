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Автомобиль Subaru сгорел в Сочи. 13 июня 2018 года

Автомобиль загорелся в Сочи, водитель успел спастись

© Фото : Кубанские новости
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На автотрассе в объезд центра Сочи водитель на ходу выпрыгнул из горящего автомобиля.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. 13 июня примерно в 11:10 в Сочи на улице Транспортная загорелся автомобиль марки Subaru, сообщает информационный портал Кубанские новости.

Водитель не пострадал, так как успел на ходу выпрыгнуть из салона. Других пострадавших также нет.

Очевидцы утверждают, что машина сгорела дотла за пять-шесть минут. На снятых видео видно, что от салона автомобиля ничего не осталось.

На место происшествия прибыла группа пожарных и потушила машину.

По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание бортовой проводки.

Теги:
автомобиль, Сочи



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