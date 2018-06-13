Часть Крыма осталась без света

В городе не работают банки, терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Центр Севастополя остался без света, передает корреспондент РИА Новости.

В городе не работают банки, терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах.

Автозаправки запускают дизель-генераторы, в частных домах также слышна работа генераторов малой мощности. Кроме того, наблюдаются перебои с мобильной связью. Дозвониться в компанию "Севэнерго" нет возможности, отключена телефонная связь.

Позже сотрудник агентства сообщил, что несколько районов Симферополя также остались без электричества, наблюдаются перебои с сотовой связью.