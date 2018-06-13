Путин встретится с лидерами стран, которые посетят ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, с кем планирует встретится Владимир Путин в четверг в Москве, сообщает РИА Новости.

Путин проведет переговоры с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба, который посетит церемонию открытия мундиаля.

Также российский лидер проведет встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, с лидером Армении Николом Пашиняном, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, с лидером Боливии Эво Моралесом, с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и председателем президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

На открытии чемпионата мира по футболу также будут лидер Ливана Саад Харири, президент Молдовы Игорь Додон, президент республики Панама Хуан Карлос Варела, избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес, президент Руанды Поль Кагаме, наследный принц Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

Их примет на открытии президент Путин вместе с руководителем ФИФА Джанни Инфантино, заключил Песков.