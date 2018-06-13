22:11 13 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR74.14
Поиск
Президент РФ Владимир Путин, фото из архива

Путин встретится с лидерами стран, которые посетят ЧМ-2018

© Sputnik . Mikhail Klimentyev
Новости
Получить короткую ссылку
38 0 0

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, с кем планирует встретится Владимир Путин в четверг в Москве, сообщает РИА Новости.

Путин проведет переговоры с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба, который посетит церемонию открытия мундиаля.

Также российский лидер проведет встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, с лидером Армении Николом Пашиняном, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, с лидером Боливии Эво Моралесом, с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и председателем президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

На открытии чемпионата мира по футболу также будут лидер Ливана Саад Харири, президент Молдовы Игорь Додон, президент республики Панама Хуан Карлос Варела, избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес, президент Руанды Поль Кагаме, наследный принц Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

Их примет на открытии президент Путин вместе с руководителем ФИФА Джанни Инфантино, заключил Песков.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Митинг на улице Московская
    Без воды и в пыли

    Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.

  • Учебные тренировки ракетных и артиллерийских соединений
    Боги войны

    Ракетные и артиллерийские соединения Вооруженных сил Азербайджана провели тренировки с боевой стрельбой.

  • Заседание Высшего Евразийского экономического совета
    Насыщенная программа

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook рассказал, с кем планирует встретиться во время визита в Москву.

  • Заседание Сейма Латвии
    Слово за Сеймом

    После 1 января 2019 года латвийские студенты могут потерять право учиться на русском языке – соответствующие поправки должен утвердить Сейм.

  • Добровольческие силы Литвы отметили 26 годовщину создания подразделения
    Мы с проверкой

    Группа российских и белорусских инспекторов приехала с инспекцией в подразделения Вооруженных сил Литвы.

  • Девушка в бикини и в каске
    "Желтый" в кубе

    Молдавские метеорологи вынесли сразу три "желтых кода" гидрологической и метеоопасности.

  • Митинг на улице Московская
    Без воды и в пыли

    Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.

  • Учебные тренировки ракетных и артиллерийских соединений
    Боги войны

    Ракетные и артиллерийские соединения Вооруженных сил Азербайджана провели тренировки с боевой стрельбой.

  • Заседание Высшего Евразийского экономического совета
    Насыщенная программа

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook рассказал, с кем планирует встретиться во время визита в Москву.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Колумбийская певица Шакира выступает на вручении 12-ой премии Latin Grammy в Лас-Вегасе
Красотки, в которых влюблены футболисты ЧМ-2018
Спектакль о человеческих чувствах: как прошел премьерный показ Широколобого
Спектакль о человеческих чувствах: как прошел предпремьерный показ "Широколобого"
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia