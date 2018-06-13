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Открытие международного форума Мир и Спорт в Красной Поляне

Президент Македонии отказался переименовывать страну

© Sputnik . Михаил Мокрушин
Новости
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Георге Иванов подчеркнул, что его позицию не изменят "никакие давление, шантаж и угрозы".

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Президент Македонии Георге Иванов отказался подписать договор между Скопье и Афинами о переименовании страны, сообщает РИА Новости.

"Такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты. Я не буду легализовывать политическую самодеятельность", — заявил глава государства в обращении к нации.

Страны мира. Македония
© Sputnik . Илья Питалев
Теперь Северная: конституционное название Македонии сменится

Он также призвал прекратить спекулировать стратегическими целями страны, такими как вступление в ЕС и НАТО.

Иванов подчеркнул, что его позицию не изменят "никакие давление, шантаж и угрозы".

Во вторник стало известно, что премьеры двух стран достигли компромиссного решения в вопросе официального наименования Македонии. В повсеместном употреблении с переводом на другие языки предлагается использовать название Республика Северная Македония.

Спор о названии между двумя странами продолжается 25 лет. Он мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Афины требовали изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.




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