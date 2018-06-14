Кабмин России рассмотрит закон о повышении пенсионного возраста

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Правительство внесло законопроект о внесении поправок, касающихся назначения и выплаты пенсий в повестку заседания кабинета министров в четверг, 14 июня, сообщает РИА Новости. © Sputnik Амра Амичба Когония: пенсионная система Абхазии нуждается в реформе

Накануне стало известно, что правительство уже в четверг может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Источник в нижней палате парламента в среду подтвердил эту информацию. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект могут обсудить в первом чтении до конца весенней сессии, а к сентябрю перейти ко второму чтению.

Сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. Вопрос о необходимости повысить пенсионный возраст обсуждается уже довольно давно. По данным газеты "Коммерсант", его планируют поднять до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Президент России Владимир Путин заявлял в ходе прямой линии в начале июня, что правительство представит свои предложения о пенсионной реформе в ближайшее время.

При этом глава государства отмечал, что главным результатом реформы должно стать повышение благосостояния пенсионеров и что сам он очень осторожно относится к предложениям о повышении пенсионного возраста.