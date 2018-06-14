12:08 14 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR74.14
Поиск
Работа Пенсионного фонда РФ в Москве

Кабмин России рассмотрит закон о повышении пенсионного возраста

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
Получить короткую ссылку
9101

Согласно данным последнего опроса холдинга "Ромир", пенсионную реформу одобряют лишь восемь процентов граждан.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Правительство внесло законопроект о внесении поправок, касающихся назначения и выплаты пенсий в повестку заседания кабинета министров в четверг, 14 июня, сообщает РИА Новости.

Ольга Когония
© Sputnik Амра Амичба
Когония: пенсионная система Абхазии нуждается в реформе

Накануне стало известно, что правительство уже в четверг может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Источник в нижней палате парламента в среду подтвердил эту информацию. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект могут обсудить в первом чтении до конца весенней сессии, а к сентябрю перейти ко второму чтению.

Сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. Вопрос о необходимости повысить пенсионный возраст обсуждается уже довольно давно. По данным газеты "Коммерсант", его планируют поднять до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Президент России Владимир Путин заявлял в ходе прямой линии в начале июня, что правительство представит свои предложения о пенсионной реформе в ближайшее время.

При этом глава государства отмечал, что главным результатом реформы должно стать повышение благосостояния пенсионеров и что сам он очень осторожно относится к предложениям о повышении пенсионного возраста.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Митинг на улице Московская
    Без воды и в пыли

    Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.

  • Учебные тренировки ракетных и артиллерийских соединений
    Боги войны

    Ракетные и артиллерийские соединения Вооруженных сил Азербайджана провели тренировки с боевой стрельбой.

  • Заседание Высшего Евразийского экономического совета
    Насыщенная программа

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook рассказал, с кем планирует встретиться во время визита в Москву.

  • Заседание Сейма Латвии
    Слово за Сеймом

    После 1 января 2019 года латвийские студенты могут потерять право учиться на русском языке – соответствующие поправки должен утвердить Сейм.

  • Добровольческие силы Литвы отметили 26 годовщину создания подразделения
    Мы с проверкой

    Группа российских и белорусских инспекторов приехала с инспекцией в подразделения Вооруженных сил Литвы.

  • Девушка в бикини и в каске
    "Желтый" в кубе

    Молдавские метеорологи вынесли сразу три "желтых кода" гидрологической и метеоопасности.

  • Митинг на улице Московская
    Без воды и в пыли

    Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.

  • Учебные тренировки ракетных и артиллерийских соединений
    Боги войны

    Ракетные и артиллерийские соединения Вооруженных сил Азербайджана провели тренировки с боевой стрельбой.

  • Заседание Высшего Евразийского экономического совета
    Насыщенная программа

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook рассказал, с кем планирует встретиться во время визита в Москву.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Колумбийская певица Шакира выступает на вручении 12-ой премии Latin Grammy в Лас-Вегасе
Красотки, в которых влюблены футболисты ЧМ-2018
Спектакль о человеческих чувствах: как прошел премьерный показ Широколобого
Спектакль о человеческих чувствах: как прошел предпремьерный показ "Широколобого"
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia