Apple усилит защиту iPhone от взлома

Речь идет, в частности об изменениях настройки, направленных "для защиты клиентов в тех странах, где сотрудники правоохранительных органов изымают телефоны и взламывают их защиту".

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Представители компании Apple рассказали, что в ближайшее время будут внедрены нововведения, устраняющие уязвимость iPhone, благодаря которой спецслужбы или мошенники могут получить доступ к смартфону, сообщает портал "ФАН".

В частности, компания планирует внести изменения в операционную систему устройств, чтобы, если iPhone не разблокировали в течение часа, передача информации между ним и компьютером по USB-соединению отключалась.

"Компания постоянно укрепляет системы безопасности в каждом из своих продуктов, чтобы защитить клиентов от хакеров, тех, кто пытается похитить персональные данные и вторгнуться в личную жизнь", — говорится в сообщении Apple.

Как сообщает URA.RU, Изменения будут реализованы в мобильной операционной системе iOS12 и одной из последующих версий iOS11.