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Съезд партии Единая Россия

Умер Станислав Говорухин

© Sputnik . Антон Денисов
Новости
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Некоторые СМИ распространили информацию о смерти режиссера накануне, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Скончался Станислав Говорухин, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Накануне пресс-секретарь Говорухина отказалась комментировать состояние здоровья режиссера. Первый зампредседателя комитета Елена Драпеко сообщала в среду, что артист находится в санатории "Барвиха".

Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.




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