Глава IFJ с настороженностью относится к заявлениям Украины по делу Вышинского

Ранее в СБУ сообщили, что при обыске в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и договор с МИА "Россия сегодня".

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут заявил, что после инсценировки убийства Аркадия Бабченко он с осторожностью относится к заявлениям СБУ о Кирилле Вышинском, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Stringer Общественная палата России: Киев пытается "слепить" из Вышинского террориста

"Если они действительно собрали улики против Кирилла Вышинского, то можно ожидать, что они будут представлены публично и Кириллу Вышинскому предоставят все гарантии, которыми должен воспользоваться обвиняемый. Если они этого не сделают, мы можем подозревать, что журналист стал мишенью, и это нарушение свободы прессы", — сказал Лерут РИА Новости.

International Federation of Journalists представляет около 500 тысяч журналистов более чем из 100 стран.

В мае украинские власти начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога.