Появился новый "портрет" Бога: он похож на Илона Маска

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Американские ученые из университета Северной Каролины провели социальный эксперимент и выяснили, как, по мнению христиан, выглядит Бог, сообщает научное издание Plos One.
Психологи опросили 511 христиан из разных частей США, разных политических взглядов, возраста и расы. Для составления "фоторобота" Бога ученые собрали 50 изображений среднестатистических американцев и добавили визуальные шумы.
Респондентам представили два портрета и спросили, кто из двух людей больше похож на Бога. Вторую группу опрашиваемых попросили рассказать о чертах человека на фотографии.
В результате оказалось, что американские христиане представляют себе Бога как молодого, светлого мужчину привлекательной внешности. Однако взгляды консерваторов и либералов не сошлись. Первые ответили, что Бог мужественный, властный, зрелый мужчина. Либералы приписали ему афроамериканские черты и милосердие.
Полученный портрет Бога оказался похожим на реального человека – американского миллиардера, основателя компании Tesla Илона Маска. "Аналог" божественного образа — один из успешных американских предпринимателей, входящих в список Forbes.