Появился новый "портрет" Бога: он похож на Илона Маска

Американские психологи провели эксперимент и выяснили, на кого похож Бог.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Американские ученые из университета Северной Каролины провели социальный эксперимент и выяснили, как, по мнению христиан, выглядит Бог, сообщает научное издание Plos One.

Психологи опросили 511 христиан из разных частей США, разных политических взглядов, возраста и расы. Для составления "фоторобота" Бога ученые собрали 50 изображений среднестатистических американцев и добавили визуальные шумы.

© Фото : J.Jackson, N.Hester, K.Gray / PLoS ONE, 2018 Вверху. Лицо «среднего» американца, полученное наложением 50 изображений, усредненных по демографии. Внизу. Три «портрета», созданные из базового изображения с помощью добавления визуального шума.

Респондентам представили два портрета и спросили, кто из двух людей больше похож на Бога. Вторую группу опрашиваемых попросили рассказать о чертах человека на фотографии.

В результате оказалось, что американские христиане представляют себе Бога как молодого, светлого мужчину привлекательной внешности. Однако взгляды консерваторов и либералов не сошлись. Первые ответили, что Бог мужественный, властный, зрелый мужчина. Либералы приписали ему афроамериканские черты и милосердие.

Полученный портрет Бога оказался похожим на реального человека – американского миллиардера, основателя компании Tesla Илона Маска. "Аналог" божественного образа — один из успешных американских предпринимателей, входящих в список Forbes.