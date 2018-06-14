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Микеланджело. Сотворение Адама. Фреска в Сиксинской капелле.

Появился новый "портрет" Бога: он похож на Илона Маска

© Фото : Public domain
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Американские психологи провели эксперимент и выяснили, на кого похож Бог.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Американские ученые из университета Северной Каролины провели социальный эксперимент и выяснили, как, по мнению христиан, выглядит Бог, сообщает научное издание Plos One.

Психологи опросили 511 христиан из разных частей США, разных политических взглядов, возраста и расы. Для составления "фоторобота" Бога ученые собрали 50 изображений среднестатистических американцев и добавили визуальные шумы.

Вверху. Лицо «среднего» американца, полученное наложением 50 изображений, усредненных по демографии. Внизу. Три «портрета», созданные из базового изображения с помощью добавления визуального шума.
© Фото : J.Jackson, N.Hester, K.Gray / PLoS ONE, 2018
Вверху. Лицо «среднего» американца, полученное наложением 50 изображений, усредненных по демографии. Внизу. Три «портрета», созданные из базового изображения с помощью добавления визуального шума.

Респондентам представили два портрета и спросили, кто из двух людей больше похож на Бога. Вторую группу опрашиваемых попросили рассказать о чертах человека на фотографии.

В результате оказалось, что американские христиане представляют себе Бога как молодого, светлого мужчину привлекательной внешности. Однако взгляды консерваторов и либералов не сошлись. Первые ответили, что Бог мужественный, властный, зрелый мужчина. Либералы приписали ему афроамериканские черты и милосердие.

Полученный портрет Бога оказался похожим на реального человека – американского миллиардера, основателя компании Tesla Илона Маска. "Аналог" божественного образа — один из успешных американских предпринимателей, входящих в список Forbes.

Слева. «Портрет» бога в представлении американцев. Справа. Илон Маск на конференции компании Тесла в 2015 году.
© Фото : J.Jackson, N.Hester, K.Gray / PLoS ONE, 2018; Steve Jurvetson / flickr.com
Слева. «Портрет» бога в представлении американцев. Справа. Илон Маск на конференции компании Тесла в 2015 году.



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