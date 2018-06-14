Правительство России одобрило закон о повышении пенсионного возраста

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин. Пенсионная реформа будет поэтапной, начнется с 2019 года.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Правительство России одобрило законопроекты о повышении НДС с 18% до 20% и о повышении пенсионного возраста, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента Андрея Белоусова.

"Все одобрили", — ответил он на соответствующий вопрос.

Пенсионный возраст в РФ предлагается поднять до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Реформа будет поэтапной, начнется с 2019 года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.