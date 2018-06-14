Танцовщица из Абхазии стала лауреатом конкурса в Сочи

Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства "Роза Хутор Dance" проходил на Красной Поляне с 10 по 14 июня.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Асида Квициния. Юная танцовщица из Абхазии Лолита Джобава стала лауреатом первой и второй степени в танцевальном международном конкурсе-фестивале хореографического искусства "Роза Хутор Dance". Об этом сообщила корреспонденту Sputnik мама танцовщицы Елена Джобава.

"Лолита исполняла национальный танец. Среди участников только она и танцовщица из Грузии выступали сольно. Сложностей больших не было, но после того как жюри определило победителей, и Лолита стала лауреатом конкурса второй и первой степени, девочка из Грузии агрессивно отреагировала, что оставило у нас негативный осадок", — рассказала мама танцовщицы.

Организационный комитет общественного движения хореографов передал благодарственные письма "президенту Абхазии Раулю Хаджимба и депутату Народного Собрания республики Александру Анквабу за вклад в развитие хореографического искусства и поддержку талантливой молодежи и детей.

Лолита Джобава 3 июня также завоевала Гран-при на конкурсе в Крымске в номинации "Хореографическое искусство. Народный танец". В апреле получила диплом первого лауреата на V Международном фестивале-конкурсе "Звезды России 2018" в Санкт-Петербурге, где приняло участие около 600 танцоров.