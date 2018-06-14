"Пробудись!": ученые выявили вред от долгого сна

Корейские ученые заявили, что мужчины должны спать дольше женщин, а продолжительность сна влияет на здоровье и фигуру.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Исследователи из Сеульского университета выявили, что продолжительность сна у мужчин и женщин по-разному влияет на состояние здоровья, сообщает РИА Новости.

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Оказалось, что долгий сон, так же, как и его недостаток, может навредить организму. Исследователи проанализировали режим сна у 133 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. По результатам, у четверти из них были выявлены симптомы гипертонии и переизбытка сахара в крови, а также увеличение массы тела.

Такие отклонения наблюдаются у людей, которые спят больше десяти часов и меньше шести. Для мужчин более опасным стал короткий сон, а для женщин – долгий.

Ранее ученые заявили, что долгий сон в выходные дни может компенсировать его недостаток в будни и снизить риск ранней смерти.