О чем Рауль Хаджимба говорил с молодыми лидерами

В дни открытия Чемпионата мира по футболу в Москве проходило еще одно интересное мероприятие – может быть, и не всемирного значения, но очень важное для жителей Абхазии. И особенно для тех из них, кто молод и нацелен в будущее.

Форум "Молодые лидеры России и Абхазии: прорыв в будущее!" собрал молодых чиновников, парламентариев, ученых и бизнесменов. Была на форуме Мисс Мира, посол доброй воли Абхазии Ксения Сухинова. В пресс-конференции, посвященной форуму, принял участие президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.

Лев Рыжков, Sputnik

С интересом в глазах

Мероприятие было посвящено взаимодействию между молодежными организациями России и Абхазии, новым инициативам и проектам, которые должны укрепить связи между молодыми людьми двух стран.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время пресс-конференции много улыбался. Понять его было можно: в зале – молодые лица, в глизах юношей и девушек — живой интерес, а не дежурная скука протокольного мероприятия.

"Я искренне рад этой встрече с молодыми, — сказал Рауль Хаджимба. – Я вижу молодых людей, которые активно включаются в современную жизнь наших государств. Она непроста, она сложна, есть трудности. Не все удается, не все решается, как нам иногда хочется. Но молодые лидеры организовывают вокруг себя молодых людей, которые нацелены на то, чтобы изменить ситуацию в наших странах, сделать ее лучше и красивей. Жизнь требует сегодня включения молодых в политику, в малый и средний бизнес".

© Sputnik . Александр Натрускин Рауль Хаджимба

Что заинтересовало президента?

Направлений для сотрудничества оказалось больше, чем можно представить рядовому жителю России или Абхазии. Это туризм, бизнес, культура, спорт, благотворительность, дипломатия, наука.

Заместитель руководителя Федерального Агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова вспомнила о том прекрасном впечатлении, которое на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи произвела делегация Республики Абхазия.

"Это была шумная и веселая делегация, — вспомнила Екатерина Драгунова. — И с фестивалем, конечно, ничего не закончилось. У нас есть совместные проекты в области международного предпринимательства, обучения".

© Sputnik . Александр Натрускин Форум "Молодые лидеры России и Абхазии: прорыв в будущее!"

Мисс Мира Ксения Сухинова предложила провести благотворительный футбольный матч с участием российских и абхазских волонтеров, а вырученные средства направить на помощь больным абхазским детям.

© Sputnik . Александр Натрускин Ксения Сухинова

Это предложение заинтересовало Рауля Хаджимба. Равно как и инициатива председателя молодежного парламента при Госдуме РФ Марии Воропаевой.

"Одной из эффективных площадок являются молодежные парламенты, — сообщила Мария Воропаева. — У нас в России они работают уже более двадцати пяти лет. Нигде в мире такого нет, но у нас молодежные парламенты наделены правом законодательной инициативы. По сути, это разделение ответственности и партнерские отношения с властью. Мы готовы оказывать свою поддержку республике Абхазия".

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Рауль Хаджимба прокомментировал это предложение.

© Sputnik . Александр Натрускин Форум "Молодые лидеры России и Абхазии: прорыв в будущее!"

"Такая инициатива давно уже зреет, — сказал президент. — Я надеюсь на то, что и комитет по молодежной политике, те, кто так или иначе соприкасаются со мной и делятся вопросами строительства государства, не побоятся вовлечения молодых. Эти вопросы, несомненно, важны для молодого абхазского государства. Мы будем делать все для того, чтобы шаги, которые сегодня уже реализуются в России, начали бы реализовываться и в Абхазии. Для нас это важно. Это не копирование. Это возможное вовлечение молодых людей в сферу деятельности государства. Несомненно, это будет полезно".

Такая система называется "карьерные лифты". Притом, абхазской молодежи фактически предлагают большой выбор: путь в бизнес, в парламент, или на госслужбу. Хочешь быть человеком искусства, науки, спорта? Пожалуйста, власть идет навстречу!