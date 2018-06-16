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Цена веры: в США появилась новая религия

© Sputnik . Евгений Биятов
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На художественной выставке в Нью-Йорке были представлены работы современных творцов, а также идея новой американской религии.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Американский инженер Мэтт Листон основал первую крипторелигию в США и назвал ее "Зеро экс омега", сообщает информационный портал Хайтек.

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Американский основатель проекта для предсказаний Augur представил концепцию новой религии на основе платформы Ethereum. Цель проекта – улучшить отношения между обществом и верующими. С помощью него люди смогут назначать духовных лидеров, делать пожертвования и финансировать религиозные проекты.

Как и в любой религии, в блокчейне есть свои последователи и даже иконопись, но автор отказывается называть себя "пророком".

"Я понимаю, что, основывая новую религию, я должен быть в ней знаковой фигурой. Но мне не очень нравится, как это выглядит", — прокомментировал Листон.

Листон и его соратница Эйвери Сингер планируют вывести религию на мировой уровень. По их мнению, крипторелигия похожа на другие – коллективный разум важнее индивидуального.




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