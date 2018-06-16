Первый российский солнцемобиль испытают в Сочи

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. 20 июня в Сочи, на трассе "Формулы 1" состоится презентация первого российского солнцемобиля "SOL", сообщает Кубань24.

© Sputnik . Sergey Melkonov Умные дома и машина с водородным двигателем в Риге

В апреле 2018 года Владимир Путин познакомился с изобретением питерских инженеров — автомобилем на основе солнечной энергии. Тогда он пообещал лично опробовать его.

20 июня на трассе "Формулы 1" во время дебютных заездов будут протестированы возможности солнцемобиля, а 6 июля команда примет участие в первом этапе соревнований American Solar Challenge.

Созданием электромобиля, работающего на солнечной энергии, занимается команда Polytech Solar Team, образованная весной 2016 года на базе Молодежного конструкторско-технологического бюро СПбПУ. SOL разгоняется до 120 километров в час, он выполнен в основном из углепластика и предназначен для участия только в спортивных соревнованиях. Для безопасности пилота установлена стальная пространственная рама. Солнечные панели площадью четыре квадратных метра установлены на крыше, производимого ими заряда должно хватать примерно на 500 километров. Итоговая стоимость автомобиля 10 миллионов рублей.