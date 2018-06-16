Скончался дирижер Геннадий Рождественский

Знаменитый российский дирижер Геннадий Рождественский скончался спустя чуть более месяца после дня рождения.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. Знаменитый российский дирижер, композитор и профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Геннадий Рождественский ушел из жизни в возрасте 87 лет, говорится в сообщении на сайте консерватории.

"Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой оперно-симфонического дирижирования, Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации, профессора Геннадия Николаевича Рождественского", — сказано в сообщении.

О месте и времени прощания с дирижером в консерватории обещали сообщить позже.