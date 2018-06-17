Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане

Один подросток скончался, трое взрослых с различными травмами госпитализированы в результате схода с рельсов пассажирского поезда "Байтерек".

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Жамбылской области Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Руслана Иманкулова.

Один подросток скончался, трое взрослых с различными травмами госпитализированы в результате схода с рельсов пассажирского поезда "Байтерек".

"Всего (в составе) 20 вагонов, шесть сошли с рельсов, три их них опрокинулись. На настоящий момент у нас такая информация: четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу", — сообщила представитель пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области Казахстана.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как пассажиры выбираются из вагонов, лежащих на боку, через разбитые окна. По данным очевидцев, с рельсов сошли вагоны поезда сообщением Астана — Алма-Ата.