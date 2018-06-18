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Магазин Zara

Роботы в помощь: знаменитый бренд Zara делает ставку на hi-tech

© AFP 2018 / ALEXANDER JOE
Новости
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Испанская компания Inditex, принадлежащая испанскому миллиардеру Амансио Ортеги владеет помимо известного бренда Zara, такими брендами как Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Inditex пытается конкурировать со своим главным соперником Amazon, инвестируя в технологии, которые повышают эффективность онлайн-торговли и уже внедряются в избранных магазинах Zara по всему миру, сообщает Bloomberg.

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Так в некоторых магазинах Zara, в частности в Лондоне, компания использует технологию дополненной реальности и голографические дисплеи, то есть посетители могут изучить новую коллекцию, наведя смартфон на витрину.

Там же можно встретить робота, который выдаст покупателям их интернет-заказы.

Новый подход позволил увеличить выручку компании от онлайн-продаж в прошлом году на 41%.

К тому же, как сообщает издание, компания недавно пригласила в совет директоров главу корпорации Microsoft в Испании Пилар Лопес Альварес, а еще раньше – наняла основателя одного из крупнейших технологических стартапов в Испании CartoDB Серхио Альвареса, чтобы он занимался развитием digital направления.

Владелец компании Inditex — испанский миллиардер Амансио Ортега, занимает шестую строчку в мировом рейтинге миллиардеров по версии Forbes и по версии Bloomberg.

Испанская компания Inditex, принадлежащая испанскому миллиардеру Амансио Ортеги владеет помимо известного бренда Zara, такими брендами как Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius.




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