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Роспотребнадзор предупредил о распространении опасной болезни в Европе

© AP Photo. David Goldman
Новости
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Единственным эффективным профилактическим средством от острого инфекционного вирусного заболевания - кори, может стать вакцинация.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. В двадцати восьми странах Европы наблюдается неблагополучная ситуация по кори, предупредил российских туристов Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости.

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"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори. На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции", — говорится в сообщении.

По информации Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, с начала 2018 года на Украине зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания корью, от осложнений кори умерло 11 человек.

Согласно сообщению, корь также распространяется на Американском континенте. В текущем году очаги заболевания фиксировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США.

Единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация. Непривитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее чем за 14 дней до планируемой поездки.

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Теги:
вакцинация, корь



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