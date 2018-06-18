Роспотребнадзор предупредил о распространении опасной болезни в Европе

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. В двадцати восьми странах Европы наблюдается неблагополучная ситуация по кори, предупредил российских туристов Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости. © Sputnik Сария Кварацхелия Лакербая о вакцинации против кори в Абхазии: есть опасность вспышки

"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори. На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции", — говорится в сообщении.

По информации Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, с начала 2018 года на Украине зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания корью, от осложнений кори умерло 11 человек.

Согласно сообщению, корь также распространяется на Американском континенте. В текущем году очаги заболевания фиксировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США.

Единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация. Непривитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее чем за 14 дней до планируемой поездки.