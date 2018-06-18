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Гостиница Рэдиссон Ройал, Москва (Украина) в Москве.

Борис поможет: чат-бот проведет экскурсии по центру Москвы

© Sputnik . Григорий Сысоев
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Робот умеет не только показывать примечательные места и памятники, но и загадывать загадки.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. В Москве заработал чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами по центру города, сообщает RT.

Виртуального помощника назвали Борисом. Его разработали в Мосгортуре и столичном департаменте культуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. После турнира чат-бот продолжит работу.

"Он будет показывать интересные места в Москве и загадывать пользователям загадки. Если возникают проблемы с ответом, у Бориса можно попросить подсказку. Бот работает на специальном сайте", — уточнил гендиректор Мосгортура Василий Овчинников.

Вещает Борис на русском, английском и испанском языках. Чат-бот знает пять маршрутов. Прогулка занимает от полутора до двух с половиной часов.

Теги:
экскурсия, Россия, Москва



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