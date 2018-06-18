Связь, вода и ремонты: какие вопросы поступают на "горячую линию" Минэка Абхазии

Министерство экономики Республики Абхазия запустило в июне 2018 года "горячую линию" для обращений граждан с жалобами и предложениями по работе подведомственных организаций.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Звонки по "горячей линии" в Минэкономики Абхазии от жителей республики в основном были связаны с подачей питьевой воды, налаживанием работы телефонной связи и ходом ремонтно-восстановительных работ по Инвестиционной программе, рассказал корреспонденту Sputnik министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

"Обращались с вопросами о ремонтно-восстановительных работах в рамках Инвестиционной программы. Также было обращение от жителей улицы Адыгейская в Сухуме о том, что в результате ремонта дорог там был поврежден телефонный кабель. Мы перенаправили этот вопрос в Управление связи, и проблема была решена. Поступил звонок из поселка Дранда, где прокладывался трубопровод с питьевой водой, но работы были приостановлены из-за задержки финансирования. Сейчас работы возобновлены", — рассказал Ардзинба.

По словам министра, за первые 11 дней работы "горячей линии" поступили десятки звонков. Из этого числа вопросов, которые относятся к прямой компетенции ведомства, было зарегистрировано пять обращений.

"Жалобы и предложения, не относящиеся к нашему профилю, мы перенаправляем в соответствующие структуры", — отметил Ардзинба.

В числе обращений, которые не имеют прямого отношения к деятельности Минэкономики и подведомственных ему организаций, был звонок от жителей одного из районов Абхазии о том, что там задержали выплату заработной платы или отпускных в нескольких бюджетных организациях.

Для решения этой проблемы, добавил Адгур Ардзинба, сотрудники ведомства составили информационную докладную с указанием конкретных бюджетных организаций, где возникли такие сложности, и направили в Минфин республики.

"Горячую линию", на которую можно позвонить или отправить электронное письмо, министр считает полезным начинанием, которое дает возможность эффективно и оперативно реагировать на проблемы.

Решение о создании горячей линии принято в связи с тем, что на Министерство экономики возложена ответственность за деятельность девяти государственных органов. Сотрудники Министерства экономики изучают ситуацию в каждой конкретной организации, а информация, полученная от граждан с помощью "горячей линии", будет использована в целях повышения эффективности деятельности этих органов, сообщает сайт Министерства экономики.

Номер для звонков (с 9:00 до 18:00 по будням), WhatsApp, Telegram, Viber: +7(940)754-33-33, E-mail: hotline@mineconom-ra.org.