Ученые нашли "солнечный" способ профилактики рака груди

Американские ученые провели исследование о влиянии витамина D на развитие рака груди у женщин.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Ученые из Калифорнийского университета после четырехлетних наблюдений за здоровьем женщин установили, что содержание витамина D в крови снижает вероятность развития рака груди, сообщает PlanetToday.

В исследовании участвовали 3 325 женщин до 55 лет. Выяснилось, что у женщин с раком груди в крови было низкое содержание витамина D.

"Высокое содержание в крови – не менее 60 нг на 1 мл – кальцифедиола (витамина группы D) уменьшает вероятность развития рака в пять раз", — приводит данные исследователей сайт EurekAlert.

По мнению ученых, для нужного количества витамина в крови нужно употреблять пищевые добавки в размере 4-6 тыс. МЕ (международных единиц). Эффект солнца также положительно влияет на профилактику заболевания. 10-15 минут на солнце может заменить половину нормы витамина D в день.

Рекомендованы для профилактического рациона рыба, сливочное масло, сыр, сметана, куриные яйца, грибы и орехи.