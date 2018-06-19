Япония и США продолжат совместные военные учения

Ранее сообщалось, что США решили приостановить все совместные военные учения с Южной Кореей до тех пор, пока КНДР участвует в переговорном процессе по денуклеаризации.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что его страна не собирается пересматривать планы совместных военных учений с США, сообщает РИА Новости.

"Как и сказано в сообщении американской стороны, изменений по учениям за пределами Корейского полуострова нет. Ранее во время беседы с (главой Пентагона Джеймсом) Мэттисом мы подтвердили, что будем проводить японо-американские учения как и раньше, в полном объеме", — сказал министр на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что США приостановили подготовку к учениям с Южной Кореей, запланированным на август, до тех пор, пока КНДР участвует в переговорном процессе по денуклеаризации. Как сообщила РИА Новости представитель оборонного ведомства Дана Уайт, это решение не окажет "никакого влияния на учения в районе Тихого океана за пределами Корейского полуострова".