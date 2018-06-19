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П/к, посвященная выпуску биометрических загранпаспортов

Российские загранпаспорта стали дороже

© Sputnik . Григорий Сысоев
Новости
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Закон, принятый Госдумой, также устанавливает госпошлину за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации до 5 тысяч с 3,5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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Поправка касается и выдачи загранпаспорта нового поколения ребенку в возрасте до 14 лет. В этом случае пошлина увеличивается до 2,5 тысяч с 1,5 тысяч рублей.

Закон также устанавливает госпошлину за госрегистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения, изготовленного из материалов на пластиковой основе, в размере 1,5 тысяч рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере 3 тысяч рублей.

Аналогичные пошлины будут действовать в случае получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность.

Повышение госпошлин позволит направлять в федеральный бюджет порядка 42,3 миллиарда рублей в год, что компенсирует большую часть его расходов на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.




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