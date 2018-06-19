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Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации на улице 1-я Тверская-Ямская.

Россия вводит ответные пошлины на американские товары

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Новости
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Пошлины будут касаться только товаров, которые имеют аналоги в России, поэтому это не окажет негативного влияния на макроэкономические показатели.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Россия введет ограничительные меры в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", — заявил он.

Министр уточнил, что меры коснутся только продукции, которая имеет аналоги в России, и начнут применяться в ближайшее время.

Россия в конце мая уведомила ВТО о возможном введении пошлин на товары США на 537,6 миллиона долларов в год в ответ на пошлины на сталь и алюминий.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — 10 процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.




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