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Скульптурный символ около штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Генсек НАТО: разногласия между Европой и США угрожают единству альянса

© AFP 2018 / John Thys
Новости
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По мнению главы Североатлантического альянса, нигде "не высечено на камне", что трансатлантический договор всегда будет успешно развиваться, однако это не означает, что разрыв неизбежен.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Единство НАТО находится под угрозой из-за разногласий между Европой и США, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг беседует с солдатами (9 сентября 2015). Прага, Чехия
© AP Photo. Petr David Josek
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По словам главы НАТО, существующие разногласия между сторонами реальны и они "не исчезнут в одночасье".

"Существуют реальные разногласия между США и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, изменение климата и иранское ядерное соглашение", — заявил Столтенберг.

Глава альянса также добавил, что нигде "не высечено на камне", что трансатлантический договор всегда будет успешно развиваться, однако это не означает, что разрыв неизбежен. Он порекомендовал всем участникам альянса работать во избежание разрушения единства НАТО.

Несмотря на разногласия по многим вопросам, подчеркивает Столтенберг, Вашингтон в последнее время, напротив, усиливает свою приверженность безопасности Европы — с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США финансирование присутствия в Европе было увеличено на 40 процентов.

Заявление генсека НАТО прозвучало на фоне разногласий между членами альянса. В последнее время европейские страны и США расходятся во взглядах по многим позициям.

НАТО
ARMEND NIMANI / AFP
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Накануне американский лидер назвал "большой ошибкой" миграционную политику Европы, которая, по его словам, пустила миллионы беженцев, изменивших их культуру. Трамп также добавил, что в связи с проблемой миграции народ Германии отворачивается от своего руководства.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Более того, в июне прошлого года США стали практически единственной страной в мире, которая отказалась от Парижского соглашения по климату.

Кроме того, с июня Вашингтон ввел пошлины на ввоз стали и алюминия в США из стран Евросоюза.




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