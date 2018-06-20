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Страны мира. Македония

Депутаты Македонии ратифицировали договор с Грецией о переименовании страны

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
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Премьер-министры Греции и бывшей югославской республики Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию Республики Македония 12 июня.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Депутаты Собрания (парламента) Македонии в среду большинством из 69 присутствующих голосов ратифицировали договор с Грецией о переименовании страны, трансляцию вела пресс-служба парламента.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Первым к присутствующим парламентариям обратился премьер Зоран Заев.

"Сегодняшний день создает уверенность и известность, что мы получим дату начала переговоров (о вступлении в ЕС). Европа нам протянула руку. Открытое приглашение от НАТО становится реальностью, мечта становится реальностью", — заявил глава правительства Зоран Заев.

Страны мира. Македония
© Sputnik . Илья Питалев
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В понедельник кабинет министров Македонии утвердил законопроект и передал его на ратификацию в парламент. Крупнейшее оппозиционное движение ВМРО-ДПМНЕ во вторник отказалось участвовать в рассмотрении законопроекта, так как он был доставлен не комитету по внешней политике, а комитету по европейским вопросам, что ускорило его рассмотрение и сделало приоритетным. Спешку депутатам объяснил лично глава МИД, после чего комитет по европейским вопросам также утвердил документ.

В среду 51 депутат ВМРО-ДПМНЕ (из 120) не появились в зале заседаний. Перед зданием парламента дежурили усиленные наряды полиции, однако протестов не было.

"Для нас солнце сегодня восходит на Западе… Я чувствую НАТО в своем сердце", — отметил депутат крупнейшей албанской партии правящей коалиции — ДУИ, Артан Груби.

"Мы в Европу, а они (противники договора) — в Шутку (цыганский район Скопье Шуто-Оризари, где находится тюрьма)", — заявил представитель цыганского нацменьшинства Самка Ибраимовски.

После ратификации договор с Грецией будет отправлен на подписание президенту Георге Иванову, который уже официально отказался его подписывать. В ночь накануне ратификации премьер Заев заявил, что допускает возможность начала процедуры импичмента, для чего потребуется поддержка двух третей парламентариев – не менее 80 человек.

"Призываю господина Заева с теми же двумя третями мандатов, которые ему затем потребуются для внесения поправок в конституцию Македонии, сразу начать процедуру импичмента. Моя позиция о вредоносном договоре окончательна и неизменна, несмотря на все угрозы и давление", — сообщил глава государства журналистам.

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© Sputnik . Михаил Мокрушин
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В результате президентского вето документ должен быть повторно утвержден собранием, но уже абсолютным большинством — 61 голосом. По словам премьера Заева, окончательное решение примут македонские граждане на референдуме в сентябре или октябре.

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся свыше 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.




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