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Рост цен на бензин в России

Три причины: Сечин объяснил повышение цен на бензин

© Sputnik . Павел Лисицын
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Согласно постановлению правительства Абхазии от 8 июня, предельная розничная цена на бензин "Регуляр" 92 составляет 41 рубль, на бензин "Премиум" 95 — 43 рубля, на дизельное топливо – 41 рубль. Повышение цен на горюче-смазочные материалы на абхазском рынке в правительстве объяснили ростом закупочных цен.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Глава "Роснефти" Игорь Сечин выделил три основных фактора, которые вызвали рост цен на топливо, сообщает РИА Новости.

Первой причиной он назвал девальвацию рубля.

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"Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь – 64. <…> Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует", — сказал он в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании.

Вторым фактором, по его словам, стал рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года поднялись примерно на 25%. Российские компании же поставляют свою нефть как на экспорт, так и на НПЗ внутри страны.
"А добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно", — подчеркнул Сечин.

Третья причина — непривлекательность переработки в стране: нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.

"Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя", — отметил он.

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В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты.

В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.

В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.




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