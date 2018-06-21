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Министерство иностранных дел России

МИД России: Грузия должна вступить в уважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией

© Sputnik . Наталья Селиверстова
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Темы:
Женевские дискуссии (51)
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Очередные консультации в Женеве в рамках международных дискуссий по Закавказью состоялись 19-20 июня.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Единственный способ обеспечить более продуктивную работу Женевских дискуссий состоит в том, чтобы представители Грузии вступили в прямой уважительный диалог с представителями Абхазии и Южной Осетии, отказавшись от конфронтационных пропагандистских акций на других международных площадках, заявило Министерство иностранных дел России. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"К сожалению, этот призыв не был воспринят грузинской стороной, которая в ходе раунда продолжала раскручивать нелепый тезис о "российской оккупации" Абхазии и Южной Осетии, а также пыталась в политизированном ключе обыграть трагические инциденты с гибелью своих граждан А. Татунашвили, Г. Отхозория и Д. Башарули. Полемика по этой теме была особенно эмоциональной", — отмечают в министерстве.

Участники дискуссий, за исключением грузинских представителей, сошлись в том, что ситуация в приграничье остается стабильной и контролируемой.

Встреча с Сопредседателями Женевских Дискуссий
© Sputnik Сария Кварацхелия
Повестка на будущее: Кове встретился с сопредседателями Женевских дискуссий

"В ходе обсуждения ситуации на местах российская, абхазская и югоосетинская делегации указали на снижение практической отдачи от заседаний в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). Грузинская сторона при поддержке представителей Мониторинговой миссии ЕС старается подменить серьезную профессиональную работу по укреплению стабильности агрессивным политическим пиаром", — заявили в МИД России.

Внешнеполитическое ведомство России обращает внимание на то, что Грузия постоянно демонстрирует нарочитое неуважение к государственным границам и органам власти двух республик.

"Представители Республики Абхазия и Республики Южная Осетия заявили о неприемлемости такого положения и высказались за уменьшение периодичности заседаний МПРИ", — говорится в документе.

В тексте также отмечено, что в ходе переговоров не получился конструктивный разговор по проекту совместного заявления участников дискуссий о неприменении силы.

Абхазская делегация на Женевских дискуссиях
МИД Абхазии
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"Грузинская делегация настаивала на продолжении работы над неприемлемым американским вариантом, который фактически выводит абхазов и югоосетин за рамки этого документа. Представители России, Абхазии и Южной Осетии подчеркнули неприятие усиливающейся активности НАТО в регионе, представляющей серьезную угрозу безопасности в регионе. Было подчеркнуто, что Москва, Сухум и Цхинвал оставляют за собой право на соответствующие ответные меры", — подчеркнули в российском дипведомстве.

МИД России обратило внимание на то, что инициированная Грузией в одиннадцатый раз подряд политизированная резолюция ГА ООН по беженцам предсказуемо сорвала предметную дискуссию в гуманитарной группе.

"В результате Грузия в очередной раз сознательно отказалась от реальной возможности предметно обсудить эту тему на Женевской площадке. Выбор вновь был сделан в пользу заведомо бесплодных пропагандистских упражнений на международных форумах в отсутствие представителей Абхазии и Южной Осетии", — отмечает МИД России.

В Женевских дискуссиях приняли участие представители Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Российскую делегацию возглавил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Следующая встреча в Женеве запланирована на октябрь 2018 года.

Темы:
Женевские дискуссии (51)



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