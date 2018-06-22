Народный трибунал Донбасса приговорил Порошенко к пожизненному заключению

Кроме Порошенко, виновными в военных преступлениях признаны еще семь представителей руководства страны.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Украинский народный трибунал заочно приговорил президента Украины Петра Порошенко и еще семерых представителей руководства страны к пожизненному заключению с конфискацией имущества, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Сергей Пятаков Донецкая народная республика ответит на закон о реинтеграции Донбасса

Заседание состоялось на Театральной площади в Луганске.

В украинском законодательстве не предусмотрен институт народного трибунала. Однако, как сообщили судьи, все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят Минские соглашения.

Это уже второе заседание суда. Первое состоялось в Донецке 26-27 марта. На нем трибунал выдвинул обвинения против восьми представителей украинских властей, включая президента. В качестве доказательств вины в совершении военных преступлений рассматривались материалы, собранные с 2014 года.

Уточнялось, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи — украинские граждане.