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Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Иран заявил о готовности выйти из ядерной сделки

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
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После выхода из ядерной сделки США заявили о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран в ближайшие недели может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

"Ожидание Ирана подошло к концу, и вполне вероятно, что Иран покинет СВПД в ближайшие недели", — заявил Аракчи.

Иранский флаг в Персидском заливе.
REUTERS / Raheb Homavandi/File Photo
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Замглавы ведомства отметил, что перспектива продолжения переговоров с Европой не ясна. По словам Аракчи, Европе нужно работать над тем, чтобы убедить иранцев в своей приверженности сохранению СВПД.

"Мы все еще ждем и надеемся, что предложение Европы будет приемлемым для Ирана, чтобы Иран не ушел (из сделки – ред.)", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Теги:
ядерная сделка, Иран



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