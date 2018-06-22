Минобороны России предъявило доказательства инсценировки химатаки в Сирии

Недавняя атака на Думу — аналогичная инсценировка, а миссия ОЗХО пренебрегает стандартами расследования, что привело к подтасовке данных.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Провокаторы умышленно внесли зарин в пробы, чтобы обвинить сирийские правительственные силы в атаке на Хан-Шейхун год назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллов.

© AFP 2018 / Strnger Минобороны России: эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе

Наряду с хлорорганическими соединениями в некоторых пробах нашли продукт разложения зарина. Но авторы доклада о применении химоружия не связывают это с использованием зарина, а объясняют это тем, что в помещении проводилась дегазация водой пострадавших в инциденте.

Доказательством того, что это была провокация, служат и характеристики воронки, оставшейся после взрыва.

"Она (воронка. — Прим. ред.) была сформирована в результате подрыва размещенного на земле взрывного устройства небольшой мощности, а не сброшенной с самолета авиабомбы. Обращаю ваше внимание, что до завершения "расследования" воронка была поспешно зацементирована", — сказал представитель военного ведомства.

Кириллов отметил, что особое недоумение вызывают видеоматериалы и кадры, на которых изображены люди без специальных средств защиты органов дыхания и кожи, сделанные в первые часы после химинцидента. "Это указывает на отсутствие зарина в воронке, так как при разрыве химического боеприпаса внутри и вблизи воронки создается смертельная концентрация и находящиеся рядом люди не смогли бы избежать мгновенного поражения, так же как и те, кто оказывал помощь пострадавшим", — заключили в Минобороны.

Там также добавили, что недавняя атака на Думу — аналогичная инсценировка, а миссия ОЗХО пренебрегает стандартами расследования, что привело к подтасовке данных.