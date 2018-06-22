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Протез научили чувствовать боль

© Sputnik . Евгения Новоженина
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Искусственная кожа для протезов может посылать сигналы о болевых ощущениях в нервные соединения носителя протеза.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Американские инженеры во главе с Нитишем Тхакором создали искусственную кожу для протезов, которая возвращает пациенту не только осязание, но и ощущение боли, пишет портал "360tv".

Протезы, при помощи которых можно получать тактильную информацию, не являются новинкой, однако ощущение боли обычно обходится создателями продвинутых протезов стороной.

Искусственную кожу можно "надевать" на уже существующие протезы без изменения их конструкции.

Кожа, которую разработчики по аналогии с эпидермисом назвали е-дермисом, изготовлена из прорезиненного тканного материала и снабжена датчиками. Подключение к живым нервам осуществляется без хирургического вмешательства, с помощью электрической стимуляции через поверхность тела.




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