Националист напал на Бориса Гребенщикова в Киеве во время концерта

Гребенщиков прибыл в Киев 22 июня, чтобы провести несколько концертов.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Неизвестный мужчина прервал выступление лидера российской музыкальной группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова на Пейзажной аллее в Киеве, выбежав на сцену, сообщает РИА Новости.

Радикал держал в руках плакат с провокационными надписями. Он, в частности, обвинил музыканта в "рашизме" (пророссийской позиции. — Прим. ред.).

Хулигана оперативно задержали. Гребенщиков спокойно отреагировал на инцидент, пожелав нападавшему "прийти в себя".

"Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог почувствовать себя получше", — сказал он.