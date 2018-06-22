СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья, сообщает РИА Новости.
Проект резолюции, предложенный Молдавией, поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.
Документ "выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства — члена ООН".
Проект резолюции "настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".