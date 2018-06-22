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Зерна кофе

Ученые определили полезную для сердца дозу кофеина

CC0
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Ранее уже доказали, что кофе обладает обезболивающим эффектом, а его способность справляться со стрессами связана со свойством блокировать рецепторы аденозина A2A-типа.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Немецкие ученые в ходе научных исследований выяснили, что кофе в определенной дозе защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений, сообщает портал "N+1".

Кофе
© flickr.com/ Andy Simmons
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Ежедневная доза кофеина, содержащаяся примерно в четырех чашках кофе, может благотворно влиять на активность клеток сердца и их способность к восстановлению при инфаркте миокарда, а также защитить от сахарного диабета.

Такой эффект достигается благодаря веществу р27, которое ранее было известно в качестве тормозящего клеточный цикл агента, а теперь оказалось и одним из ведущих функционально значимых веществ в митохондриях.

Белок p27, как удалось выяснить ученым, является компонентом митохондрий, которые присутствуют в клетках сосудов и сердца. Это белковое соединение играет довольно важную роль в защитных клеточных механизмах, поэтому его активизация является весьма полезным эффектом кофеина.

Авторы доказали, что кофе полезен для пожилых людей, поскольку улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.




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