Ученые определили полезную для сердца дозу кофеина

Ранее уже доказали, что кофе обладает обезболивающим эффектом, а его способность справляться со стрессами связана со свойством блокировать рецепторы аденозина A2A-типа.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Немецкие ученые в ходе научных исследований выяснили, что кофе в определенной дозе защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений, сообщает портал "N+1". © flickr.com/ Andy Simmons Сделать кофе-паузу - пройти тест про кофе

Ежедневная доза кофеина, содержащаяся примерно в четырех чашках кофе, может благотворно влиять на активность клеток сердца и их способность к восстановлению при инфаркте миокарда, а также защитить от сахарного диабета.

Такой эффект достигается благодаря веществу р27, которое ранее было известно в качестве тормозящего клеточный цикл агента, а теперь оказалось и одним из ведущих функционально значимых веществ в митохондриях.

Белок p27, как удалось выяснить ученым, является компонентом митохондрий, которые присутствуют в клетках сосудов и сердца. Это белковое соединение играет довольно важную роль в защитных клеточных механизмах, поэтому его активизация является весьма полезным эффектом кофеина.

Авторы доказали, что кофе полезен для пожилых людей, поскольку улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.