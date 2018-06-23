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Работа над всеми спин-оффами по "Звездным войнам" прекращена

© Sputnik . Михаил Киреев
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Компания-производитель саги "Звездные войны" остановила работу над всеми фильмами-ответвлениями из-за провала фильма про Хана Соло.

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. После провала фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории" в прокате Lucasfilm прекратила работу над всеми спин-оффами по мотивам космической саги, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Решено бросить все силы на работу над девятым эпизодом франшизы, релиз которой запланирован на декабрь следующего года.

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Сообщается, что режиссером очередного фильма из серии стал Джей Джей Абрамс. Действие девятого эпизода происходит после событий в предыдущей фильме "Звездные войны: Последние джедаи".

При этом анонимные источники из Lucasfilm заявили ABC News, что сообщения об остановке работы над спин-оффами не соответствуют действительности, а официальных комментариев и заявлений по этому поводу не было.

Ранее компания Lucasfilm собиралась создать фильмы-спин-оффы о наемном убийце Бобе Фетте и джедае Оби-Ване Кеноби.

В мае сообщалось, что "Хан Соло. Звездные войны: Истории" собрал в мировом прокате гораздо меньше денег, чем прогнозировали эксперты. Кинокритики посчитали главными причинами провала ленты слишком частые премьеры новых фильмов по "Звездным войнам" и скандал со сменой режиссеров.




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