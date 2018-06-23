Работа над всеми спин-оффами по "Звездным войнам" прекращена

Компания-производитель саги "Звездные войны" остановила работу над всеми фильмами-ответвлениями из-за провала фильма про Хана Соло.

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. После провала фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории" в прокате Lucasfilm прекратила работу над всеми спин-оффами по мотивам космической саги, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Решено бросить все силы на работу над девятым эпизодом франшизы, релиз которой запланирован на декабрь следующего года.

Сообщается, что режиссером очередного фильма из серии стал Джей Джей Абрамс. Действие девятого эпизода происходит после событий в предыдущей фильме "Звездные войны: Последние джедаи".

При этом анонимные источники из Lucasfilm заявили ABC News, что сообщения об остановке работы над спин-оффами не соответствуют действительности, а официальных комментариев и заявлений по этому поводу не было.

Ранее компания Lucasfilm собиралась создать фильмы-спин-оффы о наемном убийце Бобе Фетте и джедае Оби-Ване Кеноби.

В мае сообщалось, что "Хан Соло. Звездные войны: Истории" собрал в мировом прокате гораздо меньше денег, чем прогнозировали эксперты. Кинокритики посчитали главными причинами провала ленты слишком частые премьеры новых фильмов по "Звездным войнам" и скандал со сменой режиссеров.