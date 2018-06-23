Десять человек казнили в Китае за наркопреступления

Согласно вердикту, приговор будет приведен в исполнение незамедлительно в тот же день. Отмечается, что подсудимые обвинялись в производстве, торговле и перевозке наркотиков.

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Суд города Шаньвэй в провинции Гуандун на юге Китая приговорил к смертной казни десять подсудимых, обвиняемых в наркопреступлениях, сообщил информационный портал "Сина" со ссылкой на постановление суда.

Согласно вердикту, приговор будет приведен в исполнение незамедлительно в тот же день. Отмечается, что подсудимые обвинялись в производстве, торговле и перевозке наркотиков.

"После публичного оглашения приговора приговоренных по конвоем отвели на место казни для исполнения приговора" — говорится в сообщении суда.

Смертная казнь в Китае предусматривается по нескольким десяткам статей Уголовного кодекса, в подавляющем большинстве случаев — за незаконный оборот наркотиков.

© AFP 2018 / Carlos Julio Martinez Боливия с начала года конфисковала почти 174 тонны наркотиков

В Китае отношение к наркотикам особое: борьба с ними продолжается на протяжении двух столетий и наказания к сбытчикам наркотических веществ применяются самые тяжелые. За последние пять лет в стране выявлено 4 миллиона наркоманов.

Причем, к высшей мере наказания за наркоторговлю могут быть приговорены не только граждане Китая, но и иностранцы. Так, в 2014 году к смертной казни были приговорены несколько жителей Южной Кореи.

С 2012 года китайская полиция раскрыла свыше 860 тысяч дел о наркоторговле, за эти годы правоохранительные органы Китая задержали более одного миллиона человек, подозреваемых в причастности к наркобизнесу.

Такая же мера наказания за сбыт и распространение наркотиков предусмотрена в Индии, Пакистане, Малайзии, Таиланде, Саудовской Аравии.