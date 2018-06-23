19:11 23 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.24
  • EUR73.72
Поиск
Акция протеста в Гонконге

Десять человек казнили в Китае за наркопреступления

© Sputnik . Валерий Мельников
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

Согласно вердикту, приговор будет приведен в исполнение незамедлительно в тот же день. Отмечается, что подсудимые обвинялись в производстве, торговле и перевозке наркотиков.

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Суд города Шаньвэй в провинции Гуандун на юге Китая приговорил к смертной казни десять подсудимых, обвиняемых в  наркопреступлениях, сообщил информационный портал "Сина" со ссылкой на постановление суда.

Согласно вердикту, приговор будет приведен в исполнение незамедлительно в тот же день. Отмечается, что подсудимые обвинялись в производстве, торговле и перевозке наркотиков.

"После публичного оглашения приговора приговоренных по конвоем отвели на место казни для исполнения приговора" — говорится в сообщении суда.

Смертная казнь в Китае предусматривается по нескольким десяткам статей Уголовного кодекса, в подавляющем большинстве случаев — за незаконный оборот наркотиков.

Уничтожение наркотиков, архивное фото
© AFP 2018 / Carlos Julio Martinez
Боливия с начала года конфисковала почти 174 тонны наркотиков

В Китае отношение к наркотикам особое: борьба с ними продолжается на протяжении двух столетий и наказания к сбытчикам наркотических веществ применяются самые тяжелые. За последние пять лет в стране выявлено 4 миллиона наркоманов.

Причем, к высшей мере наказания за наркоторговлю могут быть приговорены не только граждане Китая, но и иностранцы. Так, в 2014 году к смертной казни были приговорены несколько жителей Южной Кореи.

С 2012 года китайская полиция раскрыла свыше 860 тысяч дел о наркоторговле, за эти годы правоохранительные органы Китая задержали более одного миллиона человек, подозреваемых в причастности к наркобизнесу.

Такая же мера наказания за сбыт и распространение наркотиков предусмотрена в Индии, Пакистане, Малайзии, Таиланде, Саудовской Аравии.




Главные темы

  • Набережная
    Экскурсовод об отзывах туристов: лучше Абхазии в мире нет

    Преподаватель истории Мая Гамгия, которая в летний курортный сезон работает экскурсоводом, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия о том, какими качествами должен обладать гид, что интересует обычно гостей республики и какие им больше всего нравятся места.

    16
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Тунис
    Сборная Бельгии обыграла команду Туниса на ЧМ-2018

    Сборная Бельгии набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу своей группы. Тунис потерпел второе поражение подряд и теперь сохраняет лишь теоретические шансы на выход в 1/8 финала

    14
  • Бездомная бабушка Оля
    Сбежавшая бабушка: почти детективная история в Сухуме

    Много лет Ольга Татарина из Нового района Сухума живет в подвале дома, где у нее когда-то была своя квартира, и питается тем, что найдет в мусорных баках. Помочь бездомной женщине вызвались простые жители столицы, и обратились в Sputnik.

    533

Орбита Sputnik

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгуль Токоева на президентской елке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Архивное фото
    Первые леди

    За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Самолет польской авиакомпании LOT
    Вынужденная посадка

    Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?

  • Супермаркет
    Успеть до закрытия

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Символика на ЧМ по футболу в городах России
65 тысяч человек провели массовое занятие по йоге в Индии
Массовое занятие по йоге в Индии
Сколько стоит выпускной в Абхазии
Во сколько обойдется выпускной вечер в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia