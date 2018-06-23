Останки черепахи юрского периода нашел китайский фермер

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Фермер из муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая нашел камень, похожий на панцирь черепахи. Оказалось, что это окаменелости животного возрастом более 150 миллионов лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Местный житель Лю Чанъюй нашел в округе Цицзян "камень", напоминающий панцирь черепахи, в начале июня.

Дочь мужчины опубликовала фотографии в соцсети. Они быстро распространились и привлекли внимание местных властей.

Палеонтологи, приглашенные районным департаментом земельных ресурсов, подтвердили, что находка — окаменелости змеиношеей черепахи из юрского периода.