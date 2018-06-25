Трамп призвал другие страны избавиться от пошлин и торговых барьеров

На минувшей неделе президент США пригрозил введением пошлин в размере 20% на все автомобили, которые ввозятся в Соединенные Штаты из стран Европейского союза.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности США ввести жесткие ответные меры на торговые барьеры ряда государств в отношении импорта американских товаров, сообщает РИА Новости.

"США настаивают на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны, убрали эти барьеры и пошлины, иначе они столкнуться с большими, чем просто ответными мерами, со стороны США", — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что "торговля должна быть справедливой" и перестать быть "улицей с односторонним движением".

На минувшей неделе президент США пригрозил введением пошлин в размере 20% на все автомобили, которые ввозятся в Соединенные Штаты из стран Европейского союза.

США в конце марта ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные — на алюминий.