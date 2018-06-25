Глава Минтруда России назвал средний размер пенсии в 2019 году

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал, что средний размер пенсии на следующий год будет 15,4 тысяч рублей, сообщает РИА Новоти со ссылкой на "Известия".
По словам Топилина, неработающие пенсионеры могут получить дополнительно к пенсии около тысячи рублей в месяц. Между тем он отметил, что речь идет о среднем показателе.
"У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились", — отметил министр.
Топилин также добавил, что без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и ресурсов для прибавок к пенсиям в настоящее время и в будущем. Министр подчеркнул, что увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции.
Сейчас в России стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.
На данный момент в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
О решении правительства России повысить пенсионный возраст было объявлено 14 июня. Увеличение пенсионного возраста будет происходит поэтапно. К 2028 году мужчины станут выходить на пенсию с 65 лет, женщины к 2034 году — с 63 лет.