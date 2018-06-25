Глава Минтруда России назвал средний размер пенсии в 2019 году

В следующем году прибавка к пенсии неработающего пенсионера составит в среднем тысячу рублей в месяц, или 12 тысяч в год.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал, что средний размер пенсии на следующий год будет 15,4 тысяч рублей, сообщает РИА Новоти со ссылкой на "Известия".

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По словам Топилина, неработающие пенсионеры могут получить дополнительно к пенсии около тысячи рублей в месяц. Между тем он отметил, что речь идет о среднем показателе.

"У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились", — отметил министр.

Топилин также добавил, что без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и ресурсов для прибавок к пенсиям в настоящее время и в будущем. Министр подчеркнул, что увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции.

Сейчас в России стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.

На данный момент в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

О решении правительства России повысить пенсионный возраст было объявлено 14 июня. Увеличение пенсионного возраста будет происходит поэтапно. К 2028 году мужчины станут выходить на пенсию с 65 лет, женщины к 2034 году — с 63 лет.