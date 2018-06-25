ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на досрочных выборах президента

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Глава Высшего избирательного совета Турции Сади Гювен заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.
Десятипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели Партия справедливости и развития, Партия национального движения, Народно-республиканская партия, Хорошая партия и Партия демократии народов.
Окончательные итоги выборов подведут в течение десяти дней после рассмотрения апелляций.