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Визит президента РФ В. Путина в Турцию. День второй

ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на досрочных выборах президента

© Sputnik . Михаил Климентьев
Новости
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В Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы в воскресенье, 24 июня.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Глава Высшего избирательного совета Турции Сади Гювен заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

Десятипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели Партия справедливости и развития, Партия национального движения, Народно-республиканская партия, Хорошая партия и Партия демократии народов.

Окончательные итоги выборов подведут в течение десяти дней после рассмотрения апелляций.

Теги:
парламентские выборы, президентские выборы, Реджеп Эрдоган, турция



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