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Великое национальное собрание Турции

Двое абхазов стали депутатами Парламента Турции

© AFP 2018 / ADEM ALTAN
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Четверо представителей абхазской диаспоры в качестве кандидатов в депутаты Парламента приняли участие в выборах в Турции, которые состоялись в воскресенье 24 июня.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Двое представителей абхазской диаспоры в Турции избрались в парламент этой страны в воскресенье 24 июня, рассказал в интервью Sputnik представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

Мужчина опускает бюллетень в урну на одном из избирательных участков в Анкаре.
Sputnik
Четверо абхазов баллотируются в Парламент Турции

"Двое из четырех кандидатов от абхазской диаспоры — Энгин Таскуач-ипа (Папба) из провинции Сакария и Мухамед Иашба из города Адапазар — стали депутатами Парламента Турции", — сообщил Харазия.

Харазия добавил, что самым молодым из кандидатов от абхазской диаспоры был 32-летний юрист по образованию, представитель Национальной партии Турции Мухамед Иашба.

Также в Парламент Турции избирались Элиф Ашхаруа из провинции Сакария и Зафер Килба из города Дзюздже.

"Как отмечают зарубежные наблюдатели, президентские и парламентские выборы прошли без нарушения закона. Было всего лишь около 300 незначительных нарушений. За соблюдением порядка следили больше 500 тысяч полицейских на всех 180 тысячах избирательных участках", — отметил Вадим Харазия.

Он добавил, что около пяти миллионов сторонников оппозиции вышло на улицы Стамбула выразить свой протест в адрес действующей власти за несколько дней до выборов.

В воскресенье 24 июня в Турции открылись участки для голосования на досрочных президентских и парламентских выборах.

В избирательные бюллетени включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Одновременно с президентскими прошли парламентские выборы. Всего на выборах в Турции имели право проголосовать 56,3 миллиона избирателей.

Теги:
парламентские выборы, турция



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