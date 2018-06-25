Песков рассказал о работе Москальковой и Денисовой по заключенным

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова должна была навестить Кирилла Вышинского в украинском СИЗО, однако запланированная встреча не состоялась. Также Киев отказал во встрече с журналистом российскому консулу.

СУХУМ, 25 июня — Sputnik. Взаимному посещению омбудсменами заключенных в России и на Украине мешает несогласованность действий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова должна была навестить Кирилла Вышинского в украинском СИЗО, однако запланированная встреча не состоялась. Также Киев отказал во встрече с журналистом российскому консулу.

В России тоже украинский омбудсмен должен был посетить заключенного, но и это не удалось осуществить. Однако консулу позволили увидеться с заключенным гражданином Украины, напомнил Песков.

"Теперь должно произойти ответное действие, уже на Украине. Мы знаем заверения президента (Петра. — Прим. ред.) Порошенко о том, что (российский омбудсмен Татьяна. — Прим. ред.) Москалькова может беспрепятственно такой визит нанести, но все равно происходит некий обмен условиями, что затрудняет этот процесс, а главное — затягивает его по времени", — заключил он.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.