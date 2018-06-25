Абхазский теннисист Ален Авидзба выиграл турнир "Futures" в Тулузе

Турнир по теннису из серии "Futures" проходил во французском городе Тулуза с 16 по 24 июня.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский теннисист Ален Авидзба победил на турнире "Futures", который завершился в минувшие выходные во Франции, рассказал корреспонденту Sputnik представитель спортсмена Беслан Ашуба.

"Турнир получился длинный. Ален из квалификации пробрался в основную сетку и уже в основной сетке одолел всех соперников. В финале Ален встретился с французским теннисистом Фабьеном Ребулем", – прокомментировал он.

Как отметил представитель Алена Авидзба, турнир "Futures" – первая большая победа абхазского теннисиста в одиночном разряде.

"До этого Ален выигрывал "Futures" в паре. Естественно, настроение хорошее. Но особо мы не радуемся, продолжаем готовиться к следующим турнирам", – добавил Беслан Ашуба.

ITF Futures — цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса с 1998 года. Рейтинг, который набирают спортсмены на этих турнирах, дает им билет для участия в турнирах уровней ATP Challenger, а затем ATP-тура.