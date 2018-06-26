Путин поручил проработать упрощенную выдачу гражданства зарубежным специалистам

Согласно поручению, срок выполнения — 20 декабря 2018 года. Ответственными назначены главы МВД, Министерства труда, МИД, Министерства науки и высшего образования и Минэкономразвития.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Президент России поручил представить предложения по упрощенному порядку предоставления гражданства России квалифицированным специалистам из-за рубежа, сообщает РИА Новости со ссылкрй на сайт Кремля.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Законопроект, упрощающий получение жителями СНГ гражданства России, внесли в Госдуму

"Министерству внутренних дел РФ совместно с Министерством экономического развития РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством иностранных дел РФ представить предложения по установлению упрощённого порядка приёма в гражданство РФ отдельных категорий лиц, имеющих компетенции, востребованные российской экономикой", — говорится в поручении.

Согласно поручению, срок выполнения — 20 декабря 2018 года.