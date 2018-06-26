15:32 26 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.79
  • EUR73.41
Поиск
Президент США Дональд Трамп

Парикам здесь не место: Трамп рассказал, кому не стоит участвовать в выборах

© Sputnik . Алексей Агарышев
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Американского лидера неоднократно подозревали в ношении парика. Во время предвыборной кампании Трамп даже предложил одной из сомневавшихся потрогать его шевелюру и убедиться, что волосы натуральные.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи во вторник со своими сторонниками в штате Южная Каролина посоветовал не участвовать в выборах тем, кто носит парики, сообщает РИА Новости.

"Все говорили, что мои волосы ненастоящие, что они не мои, что я ношу парик. Но больше никто этого не говорит, потому что я был под проливными дождями, я был на ветру скоростью 60 миль в час… Если это не твои волосы, не иди на выборы", — сказал Трамп.

Американский лидер припомнил историю, когда во время предвыборной кампании позволил ведущему сатирического шоу на телеканале NBC Джимми Фэллону взъерошить свои волосы, чтобы проверить, настоящие они или нет. "Он был так расстроен, когда обнаружил, что они настоящие", — сказал президент США.

Теги:
парик, Дональд Трамп, США



Главные темы

  • Ремонт дорог в городе Гудаута
    Недолго осталось: в Гудауте приступят к укладке асфальта

    В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в 2017 году на Гудаутский район был выделен один миллиард рублей, который должен быть освоен до 2019 года включительно.

    39
  • Александр Сладков
    Напичканная минами Абхазия: вспоминает военкор "Вестей"

    Военный журналист, специальный корреспондент "Вестей" Александр Сладков освещал введение миротворческих сил России в Абхазию в июне 1994 года. Какой послевоенная республика запомнилась российскому журналисту и как он едва не погиб от взрыва, читайте в материале Sputnik.

    58
  • Единый день голосования за рубежом
    Российских журналистов не пустили в Киев

    Представители иностранных СМИ неоднократно подвергались дискриминации и гонениям на Украине — от отказа во въезде до задержаний и арестов.

    25

Орбита Sputnik

  • Рамазан Алимкулов выполнил обещание и купил iPhone выпускнице из Алматы
    Сдержал обещание

    Директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов купил iPhone выпускнице из Алматы, набравшей максимальный балл на ЕНТ.

  • Спасение пяти птенцов совят-сплюшек
    Ночные птицы

    Бишкекчанка спасли пять совят-сплюшек – горожанка нашла коробку с пернатыми возле своего подъезда и передала их зоологам.

  • Вадим Галыгин и Александр Глеб
    О футболе и не только

    Шоумен Вадим Галыгин и белорусский футболист Александр Глеб пообщались со Sputnik о футболе и дали свои прогнозы на ЧМ-2018.

  • Поле с овсом
    Великая засуха

    Уже 25 самоуправлений обратились в Министерство земледелия Латвии с просьбой объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи.

  • Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс
    Убрать из эфира

    Глава Министерства иностранных дел Литвы призвал Евросоюз сделать российские телеканалы недоступными для европейского зрителя.

  • Высшая судебная палата
    Безмэрный Кишинев

    Высшая судебная палата Молдовы признала недействительным второй тур выборов мэра столицы, который прошел 3 июня.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik
Как 17-летняя фристайлерша издевается над звездами футбола
Юная фристайлерша издевается над звездами футбола
Болельщики ЧМ
Откуда ты, болельщик?

Соцсети

Sputnikabkhazia